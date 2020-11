Tamponi a Cava, attivato il secondo drive in per la scuola Allestite due tende presso il parcheggio dell'area mercatale in via Palatucci

Da domani, martedì 1 dicembre, sarà attivo il secondo “drive in” cittadino per l’intervento di prevenzione extra ambulatoriale con l’effettuazione dei tamponi riservato alla popolazione scolastica cavese, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, presso il parcheggio coperto dell’area mercatale in via Palatucci, adiacente il cimitero.

Nell’area, il personale della Protezione civile comunale ha allestito due tende, al servizio dei medici delle Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), coordinate dal dott. Lucio Masullo, che effettueranno un tampone molecolare (faringeo per i bambini e nasale per gli adulti), agli alunni e insegnanti delle scuole di Cava de’ Tirreni. Non è prevista alcuna prenotazione, basta recarsi sul posto, restare in fila in auto ed attendere il proprio turno, con precedenza alle persone con disabilità. L’attivazione del “Drive in Scuola Sicura” è il risultato dell’azione congiunta del Sindaco Vincenzo Servalli, dell’Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute, Armando Lamberti, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Lorena Iuliano, e del Direttore sanitario del Distretto 63, Pio Vecchione.