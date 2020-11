Nocera Inferiore,Bucciero il nuovo comandante della municipale "Portare una svolta qualitativa e la presenza del comando sul territorio"

Presentato questa mattina nell’Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore Carmine Bucciero, il nuovo comandante della Polizia Municipale. La breve presentazione è avvenuta alla presenza del sindaco Manlio Torquato e della segretaria generale Ornella Famiglietti. “Il Comandante Bucciero sarà chiamato a gestire le problematiche complesse che, in un territorio densamente abitato come il nostro e con la carenza cronica di personale in servizio, richiederanno l’esperienza gestionale di un professionista qualificato come lui”. ha detto il primo cittadino Torquato.

Il neo Comandante della municipale cittadina ha aggiunto: ”Il mio compito è entrare su una macchina che cammina in corsa e cammina bene - ha continuato - cercherò di apportare la mia esperienza, la mia voglia di contribuire per portare una svolta qualitativa e la presenza del Comando sul territorio”.