Aids, il comune di Roccapiemonte continua con il suo impegno "Prima di curarsi si previene. Usare il preservativo resta l'unico modo"

Il Covid non può far passare assolutamente in secondo piano altre piaghe della nostra società. L’Aids c’è ancora ed è portatore di malattie e lutti. In occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, il Comune di Roccapiemonte continua il suo impegno per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione e all’utilizzo del preservativo. A causa delle restrizioni causate dalla pandemia per il Coronavirus, non è stato possibile effettuare incontri ed eventi in relazione a questa delicata tematica, ricordando invece ciò che è stato effettuato da questa Amministrazione l’anno scorso come la distribuzione gratuita di preservativi nei locali pubblici di Roccapiemonte in collaborazione con l’Anaids e gli incontri con l’infettivologa dott.ssa Annamaria Spera sia presso la Sala del Consiglio Comunale che al Liceo Scientifico Rescigno.

Due momenti di informazione su Aids e malattie sessualmente trasmissibili nei quali furono coinvolti i liceali di Roccapiemonte. “Anche quest’anno, in occasione del 1° dicembre, vogliamo ricordare a tutti che l’Aids prima che curarsi si previene, e lo si fa con la testa. Usare il preservativo resta l’unico modo, e non è certamente una scelta da deboli, anzi, significa amare pienamente mentre ci si ama. Genitori, educatori, istituzioni di ogni grado e categoria. Siate aperti al dialogo ed al confronto, affinché la sicurezza in amore diventi educazione, forma mentale, un gesto naturale di rispetto” hanno dichiarato il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone.