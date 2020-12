Nubifragio in Cilento: frane e allagamenti Camerota sommersa dalle piogge: i danni maggiori nelle frazioni di Licusati e Lentiscosa

Violento nubifragio nella notte in Cilento. Frane, smottamenti e allagamenti hanno interessato il comune di Camerota. Problemi in diverse abitazioni, sommerse dall'acqua, fango in strada, pietre e detriti.

Danneggiate anche alle linee elettriche e semaforiche. In alcuni tratti la circolazione è stata interrotta. I danni maggiori riportati nelle frazioni di Licusati e Lentiscosa, travolte dalle forti piogge. Sul posto in soccorso i mezzi della protezione civile.

Intervenuto nelle zone maggiormente colpite anche il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Fortunatamente non si registrano feriti.