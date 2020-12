Baronissi, 152 mila euro per i bonus alimentari Domande entro il 14 dicembre

Il Comune di Baronissi ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione del bonus alimentare in favore di famiglie in condizioni di disagio economico e sociale a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il bonus - che varia da 100 a 400 euro a seconda della composizione del nucleo familiare - è volto ad integrare il reddito in questo momento di emergenza. La somma disponibile ammonta a 152,400 euro. Potranno richiedere i bonus, inoccupati e disoccupati residenti a Baronissi e le famiglie che autocertificheranno la perdita economica subìta da settembre a novembre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019. Priorità per chi non riceve altri sostegni pubblici come reddito di cittadinanza e reddito di emergenza.

“Siamo consapevoli delle crescenti difficoltà economica delle famiglie qui a Baronissi – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – con questo bonus, che sarà assegnato alle famiglie e alle persone in condizioni di maggiore disagio, proviamo a lenire questa complessa fase, per l'acquisto di beni di prima necessità prima del Natale”.

“Si tratta di misure straordinarie – fa eco l’assessore alle politiche sociali Marco Picarone – che vanno a supportare i nuclei in maggiore difficoltà a causa della mancanza di lavoro o delle minori disponibilità economiche comportate dalla crisi. Erogheremo i contributi in tempi brevissimi. La macchina comunale sta lavorando per mettere a punto ogni procedimento”.

Per poter accedere al bonus bisogna presentare istanza attraverso l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Baronissi, entro le ore 12:00 di lunedì 14 dicembre 2020. La domanda dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo prot.comune.baronissi.sa@pec.it oppure – per chi non ha la posta elettronica certificata - consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 13:00 e il lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi anche con l’ausilio degli organi giudiziari deputati, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nelle autodichiarazioni pervenute.