Pontecagnano, buoni spesa: il comune a supporto delle famiglie "Riconfermiamo un’iniziativa che consente a molte famiglie di poter vivere con più serenità"

Sul sito internet del comune di Pontecagnano è stato divulgato il bando per l’assegnazione dei buoni spesa ai nuclei familiari colpiti dall’emergenza Covid-19, un aiuto economico da spendere negli esercizi commerciali aderenti.

Fra i requisiti richiesti, la residenza nel comune di Pontecagnano Faiano, il comprovato stato di disoccupazione o inoccupazione di tutti i componenti della famiglia, la percezione di un sostegno pubblico non superiore ad 800euro (ovvero cassaintegrazione ordinaria ed in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensioni di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, oltre indennità speciali connesse all’emergenza (Covid-19, etc.).

La domanda per richiedere il beneficio dovrà essere presentata, preferibilmente, mediante l’utilizzo dell’apposito modello entro e non oltre le ore 13 del 16 dicembre prossimo. Dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento di identità e la certificazione ISEE. L’istanza potrà essere presentata unicamente tramite i CAAF che hanno aderito all’iniziativa e la dotazione sarà consegnata secondo modalità che indicherà in una fase successiva l’Ente. Ogni famiglia, in base al numero dei componenti, potrà percepire buoni per un minimo di 80 ed un massimo di 320 euro.

"Per il prossimo Natale il regalo più bello che l'intera comunità di Pontecagnano Faiano potrà farsi sarà aiutare i più deboli donando i fondi solitamente previsti per gli allestimenti a centinaia di famiglie in difficoltà. Non sarà qualche lucina a toglierci lo spirito del Natale ma un gesto d'amore come questo potrà donare un pò di calore a centinaia di bambini. - ha commentato il sidaco Lanzara via social - Lo sforzo da parte mia è stato massimo, lavorando costantemente con i responsabili di settore e l'intera squadra di governo, per reperire i fondi necessari dal bilancio. Bene, l'obiettivo raggiunto è di circa 330 MILA euro."

"Con l'iniziativa "spendi in città" abbiamo promosso le botteghe di quartiere, il negozietto all'angolo, chi in queste settimane ci ha accolto col sorriso di sempre pur lavorando in un clima di incertezza e limitati dalle disposizioni nazionali e regionali. Attraverso i buoni spesa daremo sostegno anche a loro che, con le serrande alzate, daranno vita alla nostra Città. Infatti i buoni potranno essere utilizzati, oltre che per l'approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità, anche per acquistare nei negozi di vicinato".

“Riconfermiamo un’iniziativa che, come avvenne per Pasqua scorsa, consente a quasi un migliaio di famiglie del territorio di poter vivere con maggiore serenità un momento storicamente molto complesso, che va ad incidere tanto sul benessere economico quanto su quello psico-fisico. Viviamo ore difficili, ma attivando una fitta rete di aiuti come quella che abbiamo avviato nel primo lockdown, sapremo essere vicini alle persone sole e/o in serio disagio economico”, ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Manzo.

“Il lavoro di squadra, attraverso cui questo ente è riuscito a mettere a disposizione ben 330 mila euro per i nuclei familiari meno abbienti, ha consentito ancora una volta di portare a casa un risultato importante, che pone sempre al primo posto la dignità ed i diritti dei cittadini. Anche e soprattutto durante le festività natalizie, nessuno resti escluso. Così, cercando di puntare sul principio della solidarietà e della vicinanza ai più deboli, saranno erogati buoni spesa, da investire nella città di Pontecagnano Faiano in un’ottica che favorisce la ripresa dei negozi di vicinato (rivenditori di beni di prima necessità e non solo). Alcuni dei fondi provengono dai soldi normalmente investiti per le luminarie, che occuperanno quest’anno solo parte centrale della città. Questo per garantire un supporto concreto tanto alle fasce deboli, quanto ai commercianti, che seppure gradualmente, potranno rialzare le loro serrande. Un ringraziamento al Centro Commerciale Naturale "Pontecagnano C'entro" ed ai Caf e Patronati del territorio, cui abbiamo dato mandato di seguire le pratiche di richiesta dei buoni”, ha infine chiarito il Sindaco Giuseppe Lanzara.

Anche il comune di Nocera Inferiore ha provveduto ad emanare un' apposita determinazione firmata dal Dirigente Renato Sampogna per avviare l’ acquisizione di manifestazioni di interesse per l’ inserimento nell’ elenco comunale degli esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa. L’ emanazione dell’ Avviso risponde alla necessità dell’ Amministrazione di fornire misure urgenti di solidarietà ai cittadini al fine di supportarli durante l’ emergenza sanitaria in corso.

Il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti alimentari, interessati ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari in vendita presso i propri punti vendita. Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che presenteranno domanda ( disponibile nell’ Albo Pretorio) entro il 10 dicembre 2020 nei termini e con le modalità riportate dall’ Avviso. Il Comune successivamente provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse, saranno poi i cittadini a scegliere dove spenderli. Il Sindaco ha aggiunto: “E’ una misura di estrema necessità per aiutare i cittadini in difficoltà. L’ amministrazione sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per superare insieme questo delicato momento ”.