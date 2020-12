Ecodistretto a Pontecagnano:dalla Regione ok al nuovo impianto "Un sistema all’avanguardia e del tutto compatibile con la difesa della salute e del territorio"

La giunta comunale di Pontecagnano ha preso atto del progetto preliminare che la regione Campania ha realizzato individuando il sito più idoneo ad accogliere e trattare la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Pontecagnano Faiano. Un’iniziativa storica, di grande coraggio amministrativo, che attesta la fattibilità tecnica ed economica dell’ecodistretto, già destinatario di un importo di circa 20 milioni e mezzo di euro, a cui il Comune ha chiesto di aggiungere altri 4 milioni e mezzo con il preciso obiettivo di perfezionare l’opera, rendendola ancor più rispondente ai criteri di sostenibilità. L’Ente è, inoltre, in continuo contatto con la Regione Campania per lavorare affinché reperiti i fondi necessari per la realizzazione della viabilità di supporto all’opera.

"Con questa deliberazione prendiamo atto delle risultanze dei progettisti che hanno individuato il sito più idoneo ad ospitare l'ecodistretto, ma soprattutto diamo forza alla nostra volontà di affidarci alla tecnologia piu moderna e sicura in materia, chiedendo un ulteriore sforzo economico alla Regione Campania. Sempre più convinti che siamo sulla strada giusta per dare una città moderna alle generazioni future" ha dichiarato in merito l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Sica.

Mentre il Sindaco Giuseppe Lanzara ha aggiunto: “Continua il nostro impegno per la città di Pontecagnano Faiano che, ci ostiniamo a dire sulla base di fatti e non di parole, sarà dotata di un sistema all’avanguardia e del tutto compatibile con la difesa della salute e del territorio. Con un passo decisivo, che vuole anche combattere il malaffare e la politica del tornaconto, confermiamo un atto fondamentale, a cui si aggiungono altri piccoli tasselli per rendere la nostra zona più vivibile. Non ultima, la campagna attivata con Comieco, Sarim e Legambiente: una grande operazione di comunicazione e sensibilizzazione, dal titolo “Ti tengo d’occhio” che intende invogliare la comunità tutta a conferire la carta nella carta, piuttosto che in involucri di plastica o in altro materiale”.