Nocera:sopralluogo tecnici Acer in via Borsellino e Filangieri Il Sindaco: “Bisogna entrare nel vivo delle questioni per comprenderne la necessità, e risolvere"

Questa mattina gli ingegneri Paolo e De Nardo della sezione Acer di Salerno, insieme al Consigliere De Maio e all’ Avv. Ciro Amato, Dirigente Agro invest e supporto alla programmazione infrastrutturale al Comune di Nocera Inferiore, si sono recati per effettuare un sopralluogo presso le residenze Acer di via Borsellino e di Via Filangieri. La visita nelle strutture residenziali pubbliche, si è resa necessaria per permettere una valutazione oggettiva sullo stato dei luoghi.

I lavori di riqualificazione dovrebbero iniziare tra alcuni mesi. Presso la sede comunale si è poi tenuto l'incontro anche alla presenza dell'assessore ing. Prisco e i dirigenti dell'ufficio tecnico per l'avvio dei lavori in area Montevescovado per i nuovi alloggi, attività programmata e finanziata in parte e che potrà vedere la luce con il nuovo anno. Il Comune di Nocera Inferiore ha già da tempo rilasciato ad Acer il permesso di costruire. Nella odierna mattinata sono stati valutati alcuni aspetti tecnici per accelerare la partenza dei lavori.