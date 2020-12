Nocera Inferiore: quasi terminati i lavori all'istituto Vico Per il completamento si attende la erogazione dei fondi dalla Regione

La Provincia di Salerno ha comunicato che gli interventi di riqualificazione strutturale previsti per l’ I.I.S G. B. Vico di Nocera Inferiore, sono temporaneamente fermi ma in fase di ultimazione. Attualmente i lavori sono sospesi per la mancanza di erogazione dei fondi da parte della Regione Campania. L’ Ente Provincia stima che occorreranno 20/30 giorni per la loro ultimazione dalla ripresa dei lavori. La messa in opera dei lavori ha previsto una spesa totale di € 170.500. Essi hanno riguardato la messa in sicurezza della scala interna, la manutenzione generale dei servizi igienici con il rifacimento completo degli stessi, la disostruzione dei collettori e dei tubi di scarico e la sistemazione degli infissi che necessitavano di manutenzione. Sono state inoltre effettuate delle verifiche sulla consistenza intradossi dei solai.

Il sindaco Manlio Torquato: “Gli interventi al Vico erano essenziali. Andavano fatti per garantire sicurezza. Merito alla Provincia per aver fatto la sua parte. Ora attendiamo che la situazione si sblocchi per restituire ai Nocerini e all’ intero comprensorio l’eccellenza dell’ Istituzione scolastica".