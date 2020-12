Sottopasso di via Milano "Ripresa dei lavori entro 60 giorni" Comune di Pontecagnano Faiano e RFI siglano l’accordo

Comune di Pontecagnano Faiano e RFI siglano l’accordo: i lavori di soppressione del passaggio a livello che divide il centro cittadino da Case Parrilli riprenderanno entro 60 giorni.

Dopo un incontro a Napoli, avvenuto alla presenza del Sindaco Giuseppe Lanzara, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Sica e del Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di Napoli della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Giulio Del Vasto e del Consigliere Regionale Luca Casone, così è stato stabilito per risolvere la questione del completamento degli interventi, che da mesi erano stati interrotti. Da realizzare, come conferma il documento, restano un sottopasso pedonale all’altezza di Via Milano, nonché degli ascensori.

“Dopo una lunga e tortuosa procedura che ha portato alla approvazione del progetto definitivo del nuovo sottopasso pedonale di Via Milano otteniamo finalmente la data dell’avvio dei lavori tra circa 60 giorni. Un sentito ringraziamento al consigliere regionale Luca Cascone che ha accelerato per la firma del protocollo di intesa nuovo che sancisce tempi, modalità ed impegni reciproci tra Comune e Rfi. Nei prossimi mesi ci attiveremo per dare avvio, oltre che a questo, a nuovi interventi per dare dignità alla frazione Case Parrilli”, ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Sica.

“Proveniamo ed ancora viviamo mesi difficili, in cui qualsiasi tipo di opera o servizio ha subito ritardi notevoli e talvolta irrecuperabili, eppure non abbiamo mai smesso di riconoscere come fondamentali interventi a vantaggio tanto delle periferie quanto del centro città. Mi associo ai ringraziamenti al consigliere Cascone e sono certo che anche quest’opera verrà portata a compimento con successo, consentendo una immediata ripresa dell’area circostante, rimasta a lungo isolata nonostante i nostri ripetuti sforzi, che trovano oggi una gratificazione ed una risoluzione importante e ci auspichiamo definitiva”, ha chiuso il Sindaco Giuseppe Lanzara.