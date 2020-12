Finiti i lavori al liceo Gianbattista Vico di Nocera Inferiore Interventi necessari per rendere migliore la struttura e garantire la sicurezza agli alunni

La Provincia di Salerno ha terminato i lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico dell'edificio scolastico liceo Classico "Gianbattista Vico", con sede in piazza Cianciullo 1 in Nocera Inferiore.

“Abbiamo concluso i lavori - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese - al liceo Gainbattista Vico di Nocera inferiore che ammontavano a € 215.000,00 finanziati con il Fondo diritto allo studio ex legge regionale n. 3/2017-DGR N.564/2018, iscritto in bilancio nell’anno 2019.

L’intervento di manutenzione e miglioramento strutturale riguardava anche la sistemazione della scala interna dell’istituto Vico. Tutte le attività sono state coordinate dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica, Antonio Sagarese.

L'emergenza epidemiologica in corso ha colpito molti comparti, tra cui tutto il mondo della scuola, con problemi enormi ricaduti soprattutto sui giovani. A loro, alle loro famiglie e a tutta la comunità scolastica, formata dai dirigenti scolastici, dagli insegnanti e tutti gli operatori della scuola, va la nostra vicinanza come Provincia. Il diritto allo studio è uno dei cinque diritti fondamentali individuati dall'UE, e tutelarlo è una nostra priorità soprattutto in questo momento.

Per questo ringrazio la Regione Campania, in particolare il Presidente, On. Vincenzo De Luca, per l'attenzione che dedica ai nostri territori, senza i finanziamenti regionali non avremmo potuto avviare i necessari lavori di manutenzione delle nostre scuole, per un adeguato diritto allo studio in sicurezza.”