Battipaglia a lutto: muore ex sindaco a 2 giorni dal fratello A stroncarlo un malore, il cordoglio della fascia tricolore Cecilia Francese

Battipaglia piange la morte dell’ex sindaco Roberto Maffia. Il decesso del 73enne nel pomeriggio di ieri all’ospedale Santa Maria della Speranza. A stroncarlo un malore. 48 ore prima si era spento il fratello.

Cordoglio da parte del sindaco Cecilia Francese: “Addio Roberto, ex sindaco, appassionato di ornitologia, uomo di grandi valori e punto di riferimento per la nostra comunità. Ciao amico mio. Ci stringiamo al dolore dei familiari per la perdita di Roberto avvenuta dopo quella del caro fratello Giuseppe” conclude la fascia tricolore.