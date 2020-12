Covid19, al via i buoni spesa anche a Pellezzano Ecco come richiedere i buoni per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia

In arrivo i buoni spesa nel Comune di Pellezzano. Sulla scorsa di tutti i provvedimenti emanati sia a livello Nazionale, Regionale e Locale relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Ente avvisa che è stato disposto per tutti i cittadini residenti che sono in condizioni di disagio o che comunque hanno una situazione di difficoltà economica, l’accesso all’erogazione di buoni spesa del valore di:

- € 100,00 (nuclei familiari costituiti da una sola persona);

- € 200,00 (nuclei familiari costituiti da due persone);

- € 300,00 (tutti gli altri nuclei familiari).

Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Pellezzano (www.comune.pellezzano.sa.it) e potranno essere spesi entro il 28 febbraio 2021. I buoni potranno essere richiesti esclusivamente da uno dei componenti il nucleo familiare indicato quale intestatario della scheda anagrafica.

“Ci siamo immediatamente attivati – ha spiegato il Sindaco, dott. Francesco Morra – per avviare la procedura di accesso all’erogazione dei buoni spesa per le famiglie che a causa della pandemia hanno subito o stanno continuando a subire disagi di natura sociale e/o economica. L’Ente, inoltre, valuterà tutte le altre eventuali situazioni di disagio che dovessero presentarsi, intervenendo, nei limiti del consentito, al sostegno per i soggetti bisognosi. E’ nostro compito mantenere sempre alto il livello di attenzione verso le fasce deboli, attivando tutti i sistemi di supporto mediante gli strumenti delle politiche sociali per far in modo che nessuno possa essere escluso o dimenticato”.

I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono inderogabilmente i seguenti: essere in situazione di temporanea difficoltà - TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE - a seguito dell’emergenza Covid-19 in quanto attualmente privi di reddito o con qualsiasi forma di reddito mensile INFERIORE a € 700,00; non avere, TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE, giacenze monetarie su conti correnti bancari, postali (escluso i buoni postali), prepagate e simili di importo superiore a € 2.000,00; non essere proprietario e/o comproprietario - TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE - di altri immobili oltre all'abitazione di residenza; come da dichiarazioni da rendere sulla richiesta da compilare online, come di seguito specificato; a parità di requisiti di cui ai precedenti punti, verrà data priorità ai nuclei familiari: che non siano già destinatari di altro reddito/sostegno pubblico (compreso reddito da cittadinanza e con riguardo all'importo mensile dello stesso); che siano gravati dal pagamento di canone di locazione; con figli minori, con riguardo al numero degli stessi; in cui siano presenti componenti portatori di handicap.

Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune, pena l’esclusione, entro le ore 23.59 del giorno 18/12/2020, attraverso la seguente modalità: compilazione del modulo di domanda online disponibile all’URL dedicato: http://labuonaspesapellezzano.ddns.net/Richieste/Pellezzano/RichiestaBuonoSpesa.aspx pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Pellezzano e attraverso ogni altra forma di comunicazione istituzionale presente sui Social Media.

Si evidenzia che è obbligatorio compilare la domanda online in ogni sua parte, sono di estrema importanza anche l’indicazione dei campi “email” e “numero di cellulare (abilitato all’uso di WhatsApp)” perché rappresentano le due modalità di invio all’utente del voucher contenente il bonus spesa. Eventuali richieste di informazioni/delucidazioni potranno essere fornite, insieme al supporto per la compilazione della domanda, all'utenza telefonica dell'URP 089568730 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali.

Per la presentazione della domanda occorre utilizzare esclusivamente il modulo di domanda/autodichiarazione disponibile online sul sito istituzionale dell’Ente al suddetto URL dedicato, che dovrà essere debitamente compilato e corredato dalla copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Non saranno ammesse le domande incomplete o presentate con modalità diverse da quella sopra specificata.