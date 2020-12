Cava, addio a"missile supersonico":smontato l'albero di natale Il sindaco: "Una struttura completamente diversa da quella commissionata. Bisogna migliorarla"

Si potrebbe dire che è durato da Natale a Santo Stefano, ma la verità è che al 25 dicembre non ci è nemmeno arrivato. A poco più di 48 ore dalla sua inaugurazione, l'albero di Natale montato in piazza Vittorio Emanuele III a Cava de' Tirreni (piazza Duomo) è già stato spento e smontato. Colpa del suo aspetto e del suo esser poco aggraziato. Non era piaciuto ai cittadini e, in verità, nemmeno all'amministrazione comunale. Nel corso della sua inaugurazione, infatti, lo stesso sindaco Vincenzo Servalli lo aveva soprannominato "missile supersonico", ma diversi sono stati i nomignoli con cui questa grande opera luminosa è stata ribattezzata. Un'installazione, per il comune, lontana da quanto era stato richiesto. Le critiche e la scontentezza sono state così tante che la fascia tricolore ha deciso di farlo smontare e far apportare qualche modifica alla struttura in maniera che risulti più gradevole alla vista.

“L'albero di natale luminoso installato in piazza duomo è oggetto di contestazione da parte del Comune alla ditta fornitrice. - Ha chiarito il primo cittadino - Nella fase di montaggio dell’albero, e soprattutto a completamento dell'opera, si è rivelata una struttura completamente diversa da quella commissionata, sia nelle caratteristiche tecniche che nell'effetto estetico finale. Nel corso dell'incontro tenutosi presso la Sala Gemellaggi del Palazzo di Città, alla presenza del Sindaco, la ditta ha ammesso la propria responsabilità nelle fasi di allestimento dell'albero e di aver realizzato un prodotto assolutamente non corrispondente a quello commissionato dall'Amministrazione e si è impegnata a provvedere ad una revisione dell'albero al fine di migliorarne la forma.”