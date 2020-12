Giffoni: tamponi antigienici alla Cittadella Potranno usufruirne solo i “sospetti positivi”

Dopo i vari incontri tenutisi nei giorni scorsi presso il distretto sanitario di Giffoni con il Direttore dell’Asl locale Pasquale Melillo e l’Assessore Luigi Tedesco, questo pomeriggio ho ricevuto il dottore Giovanni Carolla, responsabile AFT Picentini. Con lui abbiamo pianificato i dettagli della prossima attività programmata per combattere l’emergenza legata al Covid-19. Con la preziosa collaborazione di tutti i medici di base di Giffoni Valle Piana è stata istituita presso le aule multimediali della Cittadella del Cinema la prima struttura dei Monti Picentini per l’effettuazione dei tamponi antigienici rapidi Covid-19. Le struttura, operativa da mercoledì 16 dicembre, osserverà i seguenti orari:

- Lunedì 9:30 - 12.30 e 16:00 - 19:00;

- Martedì 9:30 - 12.30;

- Mercoledì 16:00 -19:00;

- Venerdì 9:30 - 12:30.

Potranno avere accesso ai test esclusivamente le persone segnalate dai medici di medicina generale ritenuti "sospetti positivi" in quanto contatti stretti di persone già alle prese col virus. Una nuova azione fortemente voluta dal sottoscritto e dall’Assessore Luigi Tedesco, considerata quanto mai necessaria per garantire la sicurezza sanitaria nella nostra Città. Ancora una volta, sempre in piena attività per la salvaguardia della nostra salute.