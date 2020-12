Pontecagnano: presidio antiCovid nell'Ex tabacchificio Centola Potranno avere accesso ai test i pazienti ritenuti "sospetti positivi"

Siglata l'intesa per un presidio anti-covid nell'Ex Tabacchificio Centola a Pontecagnano. Nella mattinata di ieri, il sindaco Giuseppe Lanzara, assieme al dirigente dell’Asl locale, Paquale Melillo, ed al medico di base, Andrea Savino, ha messo a punto le ultime procedure per trasformare l'Ex Tabacchificio in una struttura temporanea idonea ad effettuare tamponi per il Covid-19, sopperendo alle elevate richieste di screening degli ultimi mesi.

Un gruppo di lavoro guidato dal Comune di Pontecagnano Faiano, l’Asl ed i dottori dell’AFT Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano, composto anche da infermieri, membri della Protezione Civile e Guardie Forestali, sarà a disposizione dell’utenza nei giorni e negli orari prestabiliti che comunicheremo a breve. I pazienti ritenuti "sospetti positivi", segnalati e istruiti dai propri medici di base, potranno avere accesso ai test.

"Una grande sinergia tra i vari enti, che con grande senso di responsabilità ed attenzione verso la nostra grande comunità, assieme alla collaborazione dei cittadini, ci consentirà di velocizzare ulteriormente le procedure di ricerca, isolamento e gestione dei contagi." Commenta il sindaco Lanzara.