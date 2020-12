Pellezzano, tutto pronto per la maratona Telethon La città festeggia il trentesimo anno di vita della Fondazione

Pellezzano festeggia il trentesimo anno di vita della Fondazione Telethon e vede scendere in campo, in questa maratona del tutto inedita e particolare per via dell'emergenza sanitaria in atto, la Sezione Telethon Pellezzano impegnata da sempre nella ricerca per la cura delle malattie genetiche rare. Per questo motivo è stata organizzata una giornata interamente dedicata alla solidarietà. L’appuntamento è per domenica prossima 13 Dicembre a partire dalle ore 11.00 del mattino con la Santa Messa per i volontari Telethon celebrata dal Parroco Sac. Luigi Pierri nella parrocchia Santa Maria della Grazie di Capriglia.

L’iniziativa proseguirà nel pomeriggio alle ore 17 presso la Casa Comunale di Pellezzano con la diretta streaming sul canale facebook dell’Ente che manderà in onda lo special Noi per Telethon al quale parteciperanno il sindaco Francesco Morra, il presidente della sezione Telethon Pellezzano Marco Rago e il Coordinatore provinciale Tommaso D'Onofrio della sezione Telethon Salerno e la Protezione civile Santa Maria delle Grazie.

“Ringrazio di cuore - ha detto il Primo Cittadino - gli organizzatori di questa importante iniziativa solidale. La città di Pellezzano da 30 anni porta avanti questo sostegno alla ricerca per sconfiggere le malattie genetiche rare e anche quest’anno, nonostante il Covid, si renderà protagonista con una giornata interamente dedicata a questo tema”.

Ad arricchire la giornata ci sarà anche un momento di svago con la Dream Accademy di Sonia Panza, la Movement Art Dance di Sonia Saggese e la voce della M^ Marianna Raimo accompagnata dalle note della M^ Maddalena Gaeta. L'evento celebrativo sarà curato dalla maestria di Vincenzo Alfano in collaborazione con la New Age animazione e spettacolo. Il tutto avverrà in assenza di pubblico e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Sarà possibile in questa occasione poter devolvere la propria donazione al conto corrente dedicato della Sezione Telethon Pellezzano. Al momento la maratona sul territorio, grazie alla generosità dei pellezzanesi, sta registrando buoni risultati di partecipazione e questo lascia ben sperare su quale sarà l'esito della maratona Telethon 2020 a Pellezzano soprattutto in tempi di pandemia come quello che si sta attraversando.