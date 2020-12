Cava, buona la seconda: ecco il nuovo albero di Natale "Un'opera elegante e sobria"

Adesso, si! Il nuovo albero di Natale montato in piazza Vittorio Emanuele III, (piazza Duomo) a Cava de' Tirreni piace ai cittadini. "Un'opera elegante e sobria" Commentano alcuni di loro. In un primo momento l'installazione aveva lasciato a desiderare. Non era piaciuta ai cittadini della città metelliana e, in verità, nemmeno all'amministrazione comunale. Nel corso della sua inaugurazione, infatti, lo stesso sindaco Vincenzo Servalli lo aveva soprannominato "missile supersonico”. Un albero, per il comune, lontano da quanto era stato richiesto alla ditta e per questo spento e smontato a due giorni dalla sua inaugurazione. “Necessario migliorarlo e renderlo più bello” E’ così è stato. Il nuovo grande albero ha raccolto solo consensi e complimenti. Molto più ricco e armonioso, è "la luce di Natale" che la città stava aspettando per vivere questo momento di festa in maniera più intima e raccolta.