Camerota in festa: nonna Rosa spegne 100 candeline "Ha il mare negli occhi e la spiaggia della Calanca le tiene compagnia ormai da tanto tempo"

Camerota è in festa, oggi nonna Rosa spegne 100 candeline. La storica sarta del piccolo paese del Cilento ha incontrato il sindaco Mario Salvatore Scarpitta questa mattina. "Ha il mare negli occhi e la spiaggia della Calanca le tiene compagnia ormai da tanto tempo. Lei non riesce più a godersi i colori della baia ma percepisce appieno i profumi delle onde e il canto dei gabbiani." Ha commentato la fascia tricolore condividendo uno scatto dell'incontro di Luigi Martino. Nonna Rosa, in un primo momento emozionata, si è poi subito lasciata andare con l'aiuto della sua nobile ironia.

"Ha cucito svariati capi e tantissimi abiti da sposa. Ha lavorato e nel contempo accudito e fatto crescere una famiglia bellissima. I suoi ricordi sono ancora nitidi ed è la cosa più straordinaria. Auguri nonna Rosa. Auguri di cuore da tutta la comunità di Camerota."