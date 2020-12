Battipaglia: partiti i lavori sulle strade cittadine Il sindaco: "Necessario fornire la città di una rete stradale sempre più efficiente"

Sono ufficialmente partiti questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale in diversi punti nevralgici della città di Battipaglia. In particolare, gli stessi stanno riguardando il tratto di strada adiacente con via Adige che comprende Via Roma sino all’incrocio con Via Mazzini, proseguendo poi su quest’ultima e sino all’incrocio di Viale PrimoBaratta.

I lavori, che comprenderanno, via Pastore, sono iniziati con l’attività di scarificazione per poi passare con la successiva posa del nuovo manto stradale, che riguarderà l’intera carreggiata.

A darne notizia il sindaco Cecilia Francese sulla sua pagina Facebook. Il primo cittadino precisa: si tratta di un’opera importante che interesserà una della arterie principali della città per la cui realizzazione, prevista già entro la fine di quest’anno, appare inevitabile la sussistenza di qualche momentaneo disagio sulla viabilità. Sul punto, pur ribadendo la necessità dei lavori, onde fornire quanto prima alla città di Battipaglia una rete stradale sempre più efficiente, ci scusiamo per gli eventuali disagi e, al tempo stesso, garantiamo la piena vigilanza affinché gli stessi si concludano nel più breve tempo possibile”.