Covid e Natale, a Nocera Inferiore nuove misure in arrivo "Quest'anno non saremo la città delle vigilie, ma neppure quella delle serrate indiscriminate"

In vista della vigilia di Natale e delle festività resta alta l'attenzione nei vari comuni del Salernitano al fine di impedire e contenere il contagio scongiurando il rischio assembramenti. Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, al fine di "evitare il prevedibile vespaio nella giornata di domani e in quelle che verranno, prima delle vigilie" Ha deciso di avviare degli incontri di tavolo tecnico di protezione civile con i delegati dell'ASL e delle Forze dell'ordine, e di seguito con le rappresentanze consiliari per i provvedimenti da adottare al fine di contenere e "nella misura consentita dalle norme e dal buon senso", evitare assembramenti e comportamenti pericolosi in coincidenza con le festività e a causa della pandemia.

"A tutti sarà chiesto un ragionevole sacrificio per evitare rischi che potremmo pagare poi a caro prezzo in termini di salute e di mortalità della popolazione a rischio. Quest'anno quindi non saremo la città delle vigilie, ma neppure quella delle serrate indiscriminate." Dichiara il sindaco manlio Torquato.