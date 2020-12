Nuovo manto stradale a Battipaglia: prendono il via i lavori "Un’opera importante che interesserà le arterie principali della città"

Da ieri mattina sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in diversi punti della città di Battipaglia. Lavori "Necessar" che coinvolgeranno le vie di punti nevralgici del comune a completamento di un importante intervento di ammodernamento tecnologico di cui potranno usufruire tutti i cittadini. In particolare, sono partiti i lavori sul tratto di strada adiacente con via Adige che comprende via Roma sino all’incrocio con Via Mazzini, proseguendo poi su quest’ultima e sino all’incrocio di viale Primo Baratta.

"Tali lavori - Ha spiegato il sindaco Cecilia Francese - sono iniziati con l’attività di scarificazione per poi passare con la successiva posa del nuovo manto stradale, che riguarderà l’intera carreggiata. Trattasi, dunque, di un’opera importante che interesserà una della arterie principali della città per la cui realizzazione, prevista già entro la fine di quest’anno, appare inevitabile la sussistenza di qualche momentaneo disagio sulla viabilità."

E proprio su questo punto, il primo cittadino aggiunge: "Pur ribadendo la necessità dei lavori, onde fornire quanto prima alla città di Battipaglia una rete stradale sempre più efficiente, ci scusiamo per gli eventuali disagi e, al tempo stesso, garantiamo la piena vigilanza affinché gli stessi si concludano nel più breve tempo possibile. Sono vicina ai commercianti e comprendo appieno il momento difficile che stanno attraversando. Ci sono esigenze improcrastinabili di ultimazione degli stessi entro la fine dell’anno, ma capiamo le eccezioni sollevate dalla categoria dei nostri commercianti e procederemo per questo a piccoli tratti in modo da recare disturbo alle attività per un solo giorno."

Ecco, dunque, il calendario degli interventi: martedì 15 dicembre intervento su via Mazzini da Via Roma a Via Pastore; mercoledì 16 dicembre intervento su Via Istria – Via De Nicola e Via Pastore, giovedì 17 dicembre intervento su Via Mazzini da Via Pastore a Viale Primo Baratta, venerdì 18 dicembre intervento su Via Paolo Baratta da Viale Primo Baratta alla Clinica Salus).

"Consapevoli che gli interventi programmati, sebbene riorganizzati come sopra, potranno comunque generare intralci e fastidi nella singola giornata cui afferiscono chiediamo scusa e contiamo sulla comprensione dei cittadini e dei commercianti tutti." Le parole del sindaco Cecilia Francese.