Atrani, consegnati i lavori di manutenzione del viadotto Un investimento di circa 600 mila euro

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato quest’oggi, martedì 15 dicembre 2020, i lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto situato al km 30,650 della strada statale 163 “Amalfitana”, nel territorio comunale di Atrani, in provincia di Salerno.

Nel dettaglio l’intervento – consegnato al Consorzio Stabile Marco Polo S.c.a.r.l. con sede in Potenza, per un investimento complessivo di circa 600 mila euro – attiene al risanamento di porzioni di impalcato in calcestruzzo armato e di opere marginali ed all’impermeabilizzazione della sovrastruttura stradale, con relativa regimentazione delle acque.

L’accantieramento ed il conseguente avvio delle attività avverrà entro la prossima settimana; l’esecuzione dell’intervento prevede, per le lavorazioni in corrispondenza del piano viabile, l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, salvo eventuali interdizioni alla circolazione che dovessero rendersi necessarie per effettuare attività puntuali; le limitazioni da adottare verranno tempestivamente comunicate. Il tempo di realizzazione previsto per i lavori è stimato in 120 giorni.