Nocera, approvato il progetto esecutivo del "Ring viario" Il progetto prevede l’ installazione di un anello viario

La Giunta Comunale con D. G. n 227 del 14.12.2020 ha approvato il progetto intitolato “Ring Viario”. Il progetto, promosso dall’ Amministrazione prevede l’ installazione di un anello viario, anche in vista dell'elaborazione del nuovo Piano di Mobilità.

"Un intervento necessario per la sicurezza della viabilità e la delineazione di un percorso ad anello intorno al centro cittadino come conformato dal piano di mobilità - dichiara l'assessore Ugolino e continua - Il settore Ll.Pp ha individuato le strade principali di via Napoli, via Rea, via Pucci, cavalcavia Mancusi, via Lamberti, via Atzori, via Isaia Gabola quali componenti dell'anello viario e a completamento altre arterie come via Ricco, via Falcone e via Petrarca”.

Saranno inoltre, predisposti interventi di rifacimento del manto di asfalto lì dove necessario e dove non sono programmati interventi della Gori per la realizzazione delle nuove fognature. Prevista anche la nuova segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, con l'introduzione di impianti luminosi per l'attraversamento pedonale, piazzole rialzate come dissuasori della velocità, rilevatori della velocità e maker luminosi per delineare la carreggiata. Esso rappresenta un progetto di restyling delle strade periferiche con particolare attenzione alla sicurezza della viabilità. Il Sindaco Torquato: “ Nocera è una città complessa sotto il punto di vista della mobilità, stiamo mettendo in campo le possibili soluzioni per dare ordine ad una questione strutturale. Il “Ring viario” rappresenta un passo per riuscirci”