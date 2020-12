Fisciano: spuntano le cassette postali per Babbo Natale "Un Natale diverso ma non meno magico. Buche delle lettere in ogni frazione della città"|FOTO

Un Natale diverso ma non meno magico, soprattutto per i più piccoli. Questo il desiderio alla base del gesto dell'amministrazione comunale di Fisciano: "Seppur non avranno la possibilità di sedersi sulle gambe di Babbo Natale per chiedergli personalmente i doni che desiderano, potranno scrivergli la cara e sempreverde letterina!" E così 10 cassette postali rosso Natale sono apparse in diversi punti della città. L'iniziativa è stata subito accolta favorevolmente dai cittadini, grandi e piccini.

"Babbo Natale quest’anno ha, infatti, mandato i suoi elfi in giro per il nostro Comune a installare cassette delle lettere in ogni frazione.

Cosicché, ogni bambino avrà la possibilità di imbucare di persona e in piena sicurezza la sua letterina, continuando a vivere la magia del Natale" Ha scritto il primo cittadino Vincenzo Sessa, condividendo le foto delle buche delle lettere.

Le Cassette postali si trovano a Fisciano presso la Villa Comunale (via Roma), a Lancusi in Piazza Regina Margherita (davanti la Chiesa), a Penta in Piazza Vittorio Emanuele (accanto Circolo Sociale), a Bolano in Piazza San Quirico (davanti la Chiesa), a Carpineto in via R.M. Galdieri, a Villa in Piazza Girolamo Macchiarelli (davanti la Chiesa), a Pizzolano in Piazza del Popolo (accanto le scale), Soccorso in Piazza della Cittadinanza Umanitaria, Nocelleto presso l’Area Polifunzionale, Gaiano in Piazza Negri.