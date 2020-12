"Natale è per tutti", prodotti donati alle famiglie bisognose L'iniziativa a Roccapiemonte ha visto il sostegno di molti commercianti

Roccapiemonte città del cuore, non poteva che confermarsi tale anche in questo periodo natalizio condizionato inevitabilmente dalla pandemia per il Covid-19. Il Comune di Roccapiemonte, supporta e appoggia l'iniziativa "Natale e'... per tutti" ideata insieme ai commercianti del territorio a seguito anche dei confronti, non in presenza, della Consulta del Commercio tenutisi di recente.

I commercianti che hanno aderito (Calzature Novaldi, D’Artigian, Totó pizza, Pizzeria Villano, Pizzeria Mamma Gaetana, Crazy pizza, Panificio Lambiase, Bar pasticceria Ideal, Bar Pasticceria Darì, Lady Zeppola, Caffè della Piazza, Antico Caffè, Ottica Bisogno, Prosit, Goldbet, Drunk Sheep, Pizzeria Regina Margherita, Supermercato Etè, La pizza di Polichetti, Bar Tortora, Abbigliamento Flo', Saraceno Despar, Marisella Bar, Catalano Abbigliamento, Stilema Cartolibreria, Tech&Vice, Naturalia, Creazioni Carmela, Raffaele Risi Parrucchiere, Genco Consiglia Parrucchiera, New Image, Fausti' Parrucchiere, GP pasticceria, Arredamenti Oliva e Gianburrasca Village) doneranno prodotti che verranno distributi alle famiglie e/o persone meno abbienti presenti a Roccapiemonte e segnalate dai Servizi Sociali. La distribuzione verra' effettuata dai volontari del Nucleo di Protezione Civile con il coordinamento del rappresentante Francesco Sellitto.

"E' un altro tassello di attenzione per chi vive in condizioni di difficolta' ed inserito in questo complesso periodo che stiamo attraversando. L'Amministrazione Comunale ha organizzato numerose iniziative per il Natale e le feste di queste settimane, con un occhio di riguarda alla solidarieta' che e' sempre un tema fondamentale per la nostra comunita'. Ringraziamo tutti i commercianti che hanno colto immediatamente l'importanza di tendere una mano, cosa che tra l'altro rappresenta una conferma rispetto alla loro vicinanza ai piu' deboli gia' piu' volte dimostrata" hanno dichiarato il Sindaco Carmine Pagano e l'Assessore Roberto Fabbricatore.

"Non potevamo non impegnarci per i piu' sfortunati specie per questo Natale assolutamente unico e che tutti dovranno vivere nel miglior modo possibile. Ecco perche' doneremo prodotti e oggetti utili alle persone in difficolta' affinche' anche loro possano trascorrere questo Natale con la certezza di avere l'attenzione e la vicinanza di tutti noi" ha detto Giuseppe Ciancio, in rappresentanza dei commercianti aderenti.