Covid, a Sarno ludoteche chiuse fino al 9 gennaio La nuova ordinanza del sindaco Canfora

Resteranno chiuse fino al 9 gennaio le ludoteche nel comune di Sarno. Un'ulteriore misura adottata per la prevenzione e gestione dell'emergenza Covid. Il provvedimento, firmato dal sindaco Giuseppe Canfora, prevede la chiusura di tutte le ludoteche o locali o sale all'interno delle quali vengano svolte attività ricreative per bambini.

“E' opportuno, - si legge nel documento - sempre al fine di contenere il contagio, sospendere l'attività delle ludoteche che, essendo luoghi con i più diversi tipi di gioco e di giocattoli, di mezzi audiovisivi e di libri, per lo svago e l'arricchimento culturale dei bambini, possono essere paragonate alle scuole d'infanzia che sono già state chiuse con precedenti ordinanze fino al 9 Gennaio 2021”

Si raccomanda, poi, ai proprietari e/o gestori delle ludoteche di provvedere per la pulizia e la sanificazione degli ambienti nonché alla verifica del funzionamento degli impianti di riscaldamento prima del rientro in presenza previsto per il giorno 11 Gennaio 2021 Si ricorda, inoltre, che l'attività didattica in presenza delle scuoledi ogni ordine e grado resterà sospesa fino al 9 gennaio 2021.