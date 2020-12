Strategia per le green city, presente l'assessore Fasanino Nel corso del workshop ha illustrato le azioni messe in campo dal comune di Nocera Inferiore

La regione Campania ed il Ministero dell'Ambiente hanno organizzato un convegno per discutere di strategie di sviluppo sostenibile. L’ assessora al ramo, Nicoletta Fasanino , ha partecipato al workshop per apportare il contributo dell’Amministrazione al dibattito.

Nel corso dei lavori, la Fasanino ha illustrato le azioni che l'amministrazione Torquato ha già messo in campo per rendere concreto il concetto di città sostenibile. Difatti, sono stati illustrati i progetti relativi alla gestione dei rifiuti, alla mobilità e all'uso del suolo che vanno in questo senso.

Al termine dell’ incontro a distanza, l’ Assessora ha dichiarato: “Nel mio 'intervento è stata rimarcata l'importanza di una visione che operi verso una riconversione delle città a modelli sostenibili e resilienti, ma è stata anche sottolineata la necessità di dare maggiore concretezza agli strumenti per consentire alle realtà locali di risolvere problemi annosi e complessi che di fatto rallentano questo percorso”.