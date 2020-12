Bonus alimentari a 366 famiglie di Baronissi Al via la distribuzione da venerdì 18 dicembre

Partirà domani, venerdì 18 dicembre, la distribuzione dei buoni alimentari destinati a persone e famiglie in difficoltà in conseguenza dell’emergenza Covid. Sono 366 le famiglie beneficiarie. Il bonus varia da 100 a 400 euro a seconda della composizione del nucleo familiare.

“In tempi rapidi e nella massima trasparenza abbiamo garantito il completamento dell’istruttoria – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – i bonus alimentari sono sicuramente una forma di sostegno concreta che garantirà a molte famiglie un aiuto per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità, importante soprattutto in concomitanza con le imminenti festività natalizie”.

“Un impegno importante che garantirà a tante famiglie un Natale più sereno di fronte alle difficoltà causate dall'epidemia – fa eco l’assessore alle politiche sociali Marco Picarone - l’Amministrazione comunale si è da subito messa in moto per aiutare le famiglie più in difficoltà e in questa direzione proseguirà anche il servizio di distribuzione dei pacchi alimentari solidali”.

La consegna avverrà secondo il seguente calendario: i nuclei familiari con iniziale del cognome A – F potranno ritirare i bonus presso l’URP a Palazzo di Città venerdì 18 dicembre dalle ore 16 alle 19; i cognomi dalla G alla P sabato 19 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 e le famiglie Q-Z lunedì 21 dicembre dalle 9.00 alle 13.00. I buoni saranno spendibili da lunedì 21 dicembre dalle ore 16.00 e fino all’8 gennaio. L’elenco dei negozi convenzionati è riportato sul buono.