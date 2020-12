Sarno, donati panettoni e mascherine a famiglie bisognose Il gesto di solidarietà della Proloco di Sarno e del primo cittadino Giuseppe Canfora

Si avvicinano le feste natalizie e l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso difficile nutrire anche un pizzico di leggerezza col quale affrontare la nascita del Signore. E’ per questo motivo che nella mattinata di martedì 15 dicembre il Presidente della Proloco di Sarno, Vincenzo Cerrato, ed una parte dei collaboratori dell’Organizzazione, si sono recati presso Palazzo San Francesco, dove sorge la sede del Comune della città. Ad accoglierli, nell’aula consiliare intitolata a Giovanni Amendola, il sindaco, Giuseppe Canfora, in rappresentanza dell’Ufficio del Servizi sociali. Sono stati donati dei panettoni e delle mascherine, che gli Uffici competenti della città dei Sarrastri offriranno ai più bisognosi. Un gesto di solidarietà e speranza, che vuole ribadire un messaggio d’amore verso il prossimo, come lo stesso Presidente ha affermato: "Questa nostra volontà nasce affinché chi non passa un buon periodo possa sorridere nel giorno di Natale. Speriamo che venga apprezzata la nostra intenzione di stimolare ciascun cittadino a porgere un piccolo gesto d’attenzione a chi soffre. Che la carezza del Natale possa avvolgere ciascuno di noi, e voglio ribadire che la Proloco c’è, per qualunque esigenza, basta solo rompere il ghiaccio e contattarci, il resto verrà da sé".