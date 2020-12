Un albero di natale in ogni quartiere di Nocera Inferiore "Il clima natalizio che si respira in tutta la città può contribuire a rasserenare un pò gli animi

Dopo la grande opera luminosa davanti il municipio, immortalata dal sindaco in persona, saranno sette gli alberi di Natale che impreziosiranno impreziosiranno la città di Nocera Inferiore, uno in ogni quartiere della città. Questa la nuova iniziativa dell'amministrazione comunale che ha deciso di far risplendere un simbolo natalizio in ogni zona. Il sindaco Manlio Torquato ha così commentato la cosa: “E’ questo un Natale sicuramente diverso. Il clima natalizio che si respira in tutta la città può contribuire a rasserenare un pò gli animi duramente provati in questo periodo”. L’iniziativa intende quindi portare il simbolo natalizio per eccellenza nelle maggiori piazze dei quartieri nocerini. In particolare, saranno installati in via Filangieri; Monte Vescovado; Via Napoli; Piazza De Santi; Piazzetta San Mauro; Piazza Cicalesi; Casale Nuovo. Il loro allestimento sarà volutamente basico per consentire ai cittadini e ai più piccoli di esprimere la propria creatività nella totale libertà. L’ iniziativa rappresenta un simbolo ed un segnale di speranza soprattutto per i bambini che potranno, tramite le associazioni, apporre un personale contributo.