Al via i lavori al porto di San Marco di Castellabate Un cantiere da 5 milioni di euro per la messa in sicurezza

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione del porto di San Marco di Castellabate. Gli interventi sono stati finanziati con oltre 5 milioni di suro dalla regione Campania, attraverso i fondi destinati alla messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione turistico-economica del sistema portuale regionale. Lo scopo dell’intervento è rendere la struttura resistente ad eventi meteomarini straordinari, con opere strutturali per il rifioramento della mantellata del molo di sopraflutto. Operai specializzati su imbarcazioni da cantiere si sono messi a lavoro in questi giorni.

L’Assessore delegato al Porto, Marco Di Biasi, dichiara sull’avvio dell’importante cantiere: «Un’opera pubblica di grande risalto per la sicurezza di uno scalo importante anche a livello turistico grazie ai collegamenti via mare con la costiera, Capri e il resto del Cilento marittimo. Inoltre andremo ad apportare un miglioramento atteso dagli operatori e dai fruitori del porto, soprattutto per il settore della pesca e del diporto».