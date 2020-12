Pagani, dopo l'albero prendono vita le luci della città "Luci della Speranza che possano infondere sentimenti di positività e forza in chi le guarda"

Dopo l'albero "Paganino" prendono vita, questa sera, le luminarie a Pagani. Il Natale si avvicina e il comune si riempie di luci, così come promesso dal sindaco Lello De Prisco "Luci della Speranza, che abbiamo voluto simbolicamente rappresentare attraverso gli alberi di Natale, collocati in diversi angoli della città centrali e periferici, attraverso le illuminazioni in strada e attraverso le stelle comete con cui sono state adornate le chiese delle città, con la speranza che possano infondere sentimenti di positività e forza in chi le guarda." Da domani partirà anche la filodiffusione in collaborazione con l’emittente radiofonica Radio Base.

"Luci a Natale, titolo con cui abbiamo voluto racchiudere le iniziative natalizie, non è un calendario di eventi, è un accorato abbraccio alla città. Abbiamo scelto di promuovere le iniziative delle associazioni impegnate sul territorio e di aggiungere a queste una serie di eventi che saranno trasmesse online attraverso i canali ufficiali. La precarietà dovuta alle restrizioni soggette a variazioni non ci ha permesso di stilare un vero e proprio manifesto da affiggere in città. Pertanto chiediamo alla cittadinanza di seguirci attraverso i nostri canali ufficiali per tenersi aggiornato sull’ampio calendario di iniziative con cui vi terremo compagnia per tutto il periodo natalizio." Comunica il primo cittadino.

Ieri sera altri due momenti emozionanti del Natale paganese. La benedizione del presepe della Parrocchia Santa Maria Del Carmine, e l'accensione dell'albero Paganino che l'associazione Koru ha voluto realizzare quest'anno presso l'ospedale Andrea Tortora, con il sostegno dell'amministrazione, illuminando il Natale di chi combatte per la propria salute e di chi sta dando tutto per salvare vite umane.



"Le luci di quest'albero sono molto più di semplici luminarie. - aveva sottolineato il sindaco De Prisco - Sono un grazie. Grazie ai medici e a tutti i sanitari che sono in trincea e non si arrendono. Grazie alla comunità che si sta dimostrando unita. Grazie a tutti questi giovani che si stanno impegnando per sostenere anche simbolicamente chi è in difficoltà, in particolare per questa iniziativa grazie alla presidente di Koru, Ylenia Spina, all'ex presidente Nello Palumbo, a tutto il loro gruppo e alla banda musicale Alfonso Carrera che ha allietato con musiche natalizie questo momento di gioia."