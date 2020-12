Paura ad Agropoli per un anziano caduto in casa L'uomo è stato soccorso dalla polizia municipale e dai vigili del fuoco

Momenti di paura ad Agropoli, in via Piave. Un anziano è caduto in casa, a soccorrerlo gli uomini della polizia municipale e dei vigili del fuoco allertati dalla badante che, bussando alla porta, non aveva avuto risposta, temendo il peggio.

L'uomo è stato trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania con sospette fratture causate da una scivolata.