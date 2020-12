Comune del Cilento Covid free: tamponi per accedere Laurito, il sindaco dispone la misura precauzionale

Alcuni comuni in Cilento non fanno registrare al momento casi di contagio da Covid 19 e i sindaci corrono ai ripari per evitare il diffondersi del virus. Tra loro anche il primo cittadino di Laurito Vincenzo Speranza che sulla sua pagina Facebook scrive: “L’Asl Salerno ci ha appena comunicato che i tamponi di fine quarantena, effettuati su nostri concittadini, precedentemente contagiati, sono risultati negativi. Allo stato, nel territorio del nostro Comune, non c’è nessun caso di Covid19.

Inoltre, per garantire i prevedibili spostamenti per le festività natalizie, nei limiti consentiti da disposizioni regionali e nazionali, abbiamo disposto che chiunque faccia rientro a Laurito deve sottoporsi a tampone. Si tratta di una misura precauzionale per rendere sicura la permanenza, sia per chi rientra, sia per i diretti congiunti”.