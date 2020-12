Baronissi: completati i lavori in via Bixio L'acer ha inviato oggi l'informativa al sindaco Valiante

L’Acer - Agenzia Campana per l'edilizia residenziale – ha inviato oggi informativa al sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante per comunicare il completamento dei lavori di messa in sicurezza del complesso edilizio di proprietà ex IACP Salerno in via Bixio a CapoSaragnano. L’Agenzia – per il tramite del dirigente del Dipartimento salernitano dell’Acer, ing. Valter De Leonardi - ha inoltre comunicato che sono in corso le procedure per la gara di appalto al fine di riqualificare l'intero complesso edilizio.

“E’ finalmente una buona notizia dopo mesi di diffide e la recente segnalazione alla Procura della Repubblica – sottolinea il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante - il Comune da tempo è in pressing per sbloccare i ritardi di ACER Campania, dopo il subentro a IACP Salerno. Ricordo che abbiamo ottenuto il finanziamento del progetto di riqualificazione degli alloggi di 780mila euro, già appostati da mesi in bilancio Acer. Finalmente la complessa macchina burocratica si è sbloccata e a breve sarà appaltata la riqualificazione degli alloggi. Continueremo a verificare tempi e modalità affinchè i lavori partano nel più breve tempo possibile. Lo dobbiamo agli inquilini con i quali abbiamo un proficuo e sereno confronto quotidiano”. “I lavori di riqualificazione sono finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei residenti e a restituire dignità al quartiere – fa eco l’assessore all’urbanistica Maria Sarno – quello di oggi è un ulteriore passo avanti per migliorare il patrimonio di edilizia popolare in città. Bene i lavori di messa in sicurezza dopo i problemi delle scorse settimane ma non basta. Adesso vigileremo affinché parta in tempi brevissimi la gara di appalto per la riqualificazione complessiva degli edifici”.