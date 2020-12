Pontecagnano: arrivano i buoni spesa, distribuiti in città Il sindaco Lanzara: “Un Natale sereno e dignitoso per le famiglie”

Il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, con un post sulla sua pagina Facebook, ha annunciato l'arrivo a Pontecagnano Faiano dei buoni spesa per le famiglie.

“Consegnate le 760 buste contenenti i buoni spesa dei beneficiari di Pontecagnano Faiano. Nelle prossime ore la ditta Salerno Trasporti Srl le distribuirà a titolo gratuito nella nostra Città.

Un impegno del genere, merita la nostra ammirazione: anche e soprattutto durante la pandemia, agire per gli altri è quanto di più bello si possa fare. Ringrazio, inoltre, dirigenti e dipendenti del Comune, del settore Politiche Sociali e del Piano di Zona per aver lavorato affinchè le famiglie potessero ricevere i ticket in tempo per regalarsi e regalare un Natale sereno e dignitoso.

Ugualmente importante – continua Lanzara - il contributo dei Caf cittadini, che sono stati precisissimi nella compilazione e puntuali nella consegna delle domande. Attraverso questo sistema, infine, anche i commercianti potranno beneficiare di un auspicato incremento nei loro guadagni. Insomma, anche stavolta ci abbiamo messo il cuore” conclude la fascia tricolore.