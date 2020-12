Ripristino Cda dell'Acse: "Organismo inutile, altre priorità" Il gruppo Scafati Arancione contrario alla scelta dell'amministrazione

In relazione al ripristino del Consiglio d'amministrazione all'Acse, il gruppo "Scafati Arancione" si dice contrario alla decisione caldeggiata dalla maggioranza consiliare del nostro Comune. "Ci sono altre priorità e lo abbiamo ripetuto, a più riprese - hanno spiegato gli esponenti del gruppo -. Da un lato, si chiedono sacrifici ai concittadini per debiti su debiti accumulati dall'Ente, dall'altro si vuole ripristinare un organismo inutile che porta solo spreco di denaro pubblico. Inoltre, non sarebbe il caso di ripristinarlo perché si evince di doverlo fare per dare i contentini affinché la maggioranza possa reggersi in piedi. La società partecipata del Comune di Scafati ha bisogno di ben altro. Il manager Giovanni Marra può benissimo guidare da solo l'azienda in house. Togliere risorse economiche alle famiglie scafatesi per la solita e vecchia spartizione degli incarichi è inaccettabile".

Una situazione che si riflette anche per quanto deciso sulla Tari. "Erano stati assicurati degli sgravi, ma le tariffe sono alle stelle. Al Comune di Scafati non si pensa alle famiglie. L'amministrazione del sindaco Cristoforo Salvati pensa a ripristinare le poltrone".