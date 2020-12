L’ospedale "Umberto I" si illumina di speranza Anche la città di Nocera Superiore partecipa all'iniziativa "Diamo luce agli ospedali"

L’ Amministrazione comunale ha risposto all’ iniziativa lanciata dell’ emittente Telenuova “ Diamo Luce agli ospedali”. Il Comune di Nocera Inferiore farà la sua parte per portare un simbolo di speranza ai malati e agli operatori della struttura ospedaliera cittadina. Il contributo promosso dall’ Amministrazione, prevede l’installazione di fasci di luce che si proietteranno sull’edificio ospedaliero per omaggiare, in questo momento, quanti quotidianamente con sacrificio ed abnegazione si prodigano all’interno della struttura e quanti patiscono le sofferenze della malattia. I fasci avvolgeranno il nosocomio nocerino, come fossero una carezza della città. Essi avranno i colori del tricolore per rappresentare il senso di condivisione attraverso l’omaggio alla bandiera italiana. Piazza Diaz invece, sarà il set della proiezione del Presepe. La sacra raffigurazione sarà proiettata dall’ alto dell’ edificio comunale, direttamente sulla piazza sottostante. Insieme all’ albero si realizzerà uno spettacolo suggestivo.