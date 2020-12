Baronissi, disagi e code alle Poste: interviene il sindaco Richiesta l'apertura di nuovi sportelli e invitati in città i vertici regionali

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante scrive a Poste Italiane per segnalare la situazione di grave disagio per i cittadini, dovuta agli sportelli di servizio ridotti. “E’ con forte rammarico che prendiamo atto dei continui disagi sul territorio causati da Poste Italiane – spiega il sindaco Valiante - raccolgo quotidianamente lamentele di cittadini a cause delle lunghe file di attesa davanti all’ufficio postale di Corso Garibaldi e di Acquamela.

L’apertura ridotta degli sportelli – appena tre al Corso Garibaldi e addirittura solo uno ad Acquamela - causa notevoli disagi non solo ai cittadini di Baronissi, ma anche a quelli dei comuni limitrofi, tenendo conto che l’ufficio postale centrale è l’unico ad essere aperto al pomeriggio nell’intero comprensorio. Le lunghe code, oltre a causare pericolosi assembramenti durante la pandemia ancora in corso, rappresenta un preoccupante disservizio e un disagio soprattutto per le persone anziane, tra l’altro soggetti più esposti ai rischi del contagio. Chiediamo pertanto, svolgendo Poste Italiane un servizio essenziale, l’immediato ripristino di tutti gli sportelli – chiede il sindaco Valiante - per garantire un servizio idoneo al territorio in considerazione del bacino di utenza che conta, solo a Baronissi, quasi 18mila residenti. La cittadinanza non può sopportare ancora a lungo questa situazione e io sono dalla loro parte. Invito i vertici di Poste Italiane, il prossimo 28 dicembre – primo giorno in cui saranno pagate le pensioni – a venire qui a Baronissi e verificare di persona il grave disagio cui sono costretti gli utenti. Ci aspettiamo un impegno reale, rapidi e concreti miglioramenti, servizi costanti e di livello adeguato affinché si ponga fine a una situazione critica e non più tollerabile”.