Lutto a Mercato San Severino, addio a Vincenzo Squillante "Le luminarie natalizie al Capoluogo resteranno spente in segno di lutto"

Lutto a Mercato San Severino, la comunità piange la scomparsa di Vincenzo Squillante, vice presidente dell'associazione commercianti “Centro commerciale dei Sanseverino”. A stroncarlo, a soli 48 anni, sarebbe stato un infarto. Su richiesta dell’associazione commercianti oggi le luminarie natalizie al Capoluogo resteranno spente in segno di partecipazione al lutto. "Giungano, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, le più sentite e commosse condoglianze ai suoi cari." Il cordoglio del sindaco Antonio Somma. La notizia che ha sconvolto l'intera comunità, tantissimi i messaggi e i post commossi sui social per ricordare l'uomo. "La città lo ricorderà per sempre".