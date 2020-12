"Un dolce pensiero per i bambini di Roccapiemonte" L'amministrazione regalerà ai piccoli alunni un biscotto per dare "Un segnale di vicinanza"

Un dolce pensiero in vista del natale. Da domani per tutti i piccoli iscritti alle scuole di Roccapiemonte l'Amministrazione comunale, diretta dal sindaco Carmine Pagano, in collaborazione con la Protezione Civile, distribuirà un biscotto a forma di Omino di Pan di Zenzero.

"Cari Bambini, questa maledetta pandemia, nonostante abbia cambiato alcune delle nostre abitudini quotidiane, non deve farci perdere la voglia di sorridere e guardare con speranza al futuro. In questo periodo abbiamo pensato di illuminare tutte le zone di Roccapiemonte, con addobbi e alberi luccicanti, cosi' da poter sentire forte il clima delle festivita' natalizie. E non potevamo non pensare soprattutto a Voi, piccoli protagonisti di questo evento pandemico che restera' nella storia, con un gesto che vuole essere un segnale di vicinanza nei vostri confronti e delle vostre famiglie. Un dolce tradizionale, il biscotto che rappresenta l'omino di pan di zenzero realizzato dalla GP Pasticceria di Roccapiemonte, arrivera' nelle prossime ore nelle vostre case, consegnato esclusivamente dai volontari della Protezione Civile. Ma l'augurio piu' importante che formuliamo e' quello di uscire fuori dall'emergenza sanitaria che coinvolge tutto il mondo anzi, siamo sicuri che vinceremo molto presto questa battaglia contro il virus e torneremo ad abbracciarci, riscoprendo i valori della normalita' e della socialita'. Lo ripetiamo da mesi ormai, soltanto insieme possiamo farcela e, siamo convinti, che ce la faremo!" Il messaggio di auguri del primo cittadino Pagano.