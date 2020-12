Fenomeno randagismo, firmata convenzione tra Comune e "Una" Il sindaco di Pontecagnano: "Abbiamo soccorso 73 cani, di cui 66 adottati e aiutato 182 gatti"

L’accordo, siglato alla presenza del Sindaco Giuseppe Lanzara, del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno Gerardo Paraggio, del Comandante della Polizia Municipale Francesco Lancetta e del legale rappresentante del sodalizio Alfonso Longo, si riferisce al tema della gestione dei cani randagi ed incustoditi, traumatizzati e/o affetti da patologie, rinvenuti sul territorio.

L’intesa avrà validità di tre anni e punterà a perseguire i seguenti obiettivi: promuovere e tutelare il rispetto degli animali, prevenire il randagismo attraverso la pratica della sterilizzazione e la dissuasione a non abbandonare cani e gatti, incentivare le adozioni e gli affidamenti, invitare alla cultura del possesso responsabile, realizzare campagne di censimento, provvedere alla microchippatura ed alla contestuale iscrizione all’anagrafe canina, limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Un impegno serio e concreto, che il Sindaco Giuseppe Lanzara ha così commentato: “Non esiste momento storico in cui si possa e si debba abbassare la guardia sul tema del controllo degli animali sul territorio. Da sempre abbiamo attivato una rete salda ed operativa di enti e di associazioni pronta ad intervenire per arginare un fenomeno prepotentemente diffuso nonostante lo sforzo compiuto per sensibilizzare la popolazione a tutti i livelli. Solo nel 2020, sempre grazie alla collaborazione con l’Asl, l’Una e la Polizia Municipale, abbiamo portato a termine i seguenti interventi: 73 cani soccorsi, 66 adottati, 32 sterilizzati; 182 gatti aiutati. Abbandonare un amico a quattro zampe significa perpetrare un reato e mettere in pericolo la vita delle persone, come degli animali. Con tutti gli attori di questo accordo faremo ancora il possibile, e l’impossibile, per intervenire su tale delicato argomento; tuttavia facciamo appello anche ad i cittadini affinché assumano comportamenti responsabili e denuncino, laddove necessario”