Dolore a Sarno, la città piange il giovane Emanuele Il sindaco "Ci sono dolori che come lame trafiggono l’anima", il ragazzo aveva 21 anni

Una giovane vita spezzata, la città di Sarno è a lutto per la morte di Emanuele Cordasco, di appena 21 anni. Il ragazzo, con la pasione per la batteria, è venuto a mancare ieri, domenica 20 dicembre. A darne notizia il portavoce del sindaco Giuseppe Canfora, Antonio Orza che ha espresso le sue condoglianze ai genitori e ai familiari del ragazzo. Si è unito al cordoglio anche il primo cittadino, che ha scritto via social: “Ci sono dolori che come lame trafiggono l’anima. Inspiegabili, insopportabili. Non esiste parola al mondo per descrivere nè per avvicinarsi al dolore di una madre e di un padre. Siamo impotenti dinanzi a tutto questo. Stringiamo in preghiera.” Tantissimi i messaggi di vicinanza al padre Ugo e alla mamma Marcella.