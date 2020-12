Nocera Inferiore, cresce la raccolta differenziata con 58,4% Si registra un aumento del 17% per carta e cartone

I dati sulla raccolta differenziata evidenziano una percentuale del servizio che è del 58.4% per l’ annualità in corso a Nocera Inferiore. Il risultato, raggiunto con il lavoro svolto dall’ assessorato alle Politiche Ambientali ha di certo contribuito a portare a casa il riscontro favorevole. Il dato che appare più in evidenza riguarda il conferimento di carta e cartone. Rispetto al 2019 è aumentato del 17%. Si registra il +9 % anche nel conferimento del multimateriale e il + 2% per il vetro. L’ Assessore al ramo, Nicoletta Fasanino ha spiegato: “Questi incrementi apporteranno vantaggi in termini ambientali e di decoro, ma si tradurranno anche in maggiori compensi da parte dei consorzi della filiera del riciclo che consentiranno di abbassare, anche se non di molto, il costo del servizio su cui incidono gravosamente la gestione dell'indifferenziato e degli abbandoni che continueremo a contrastare in ogni angolo di città. Un ringraziamento va ai cittadini virtuosi, ai dipendenti e a tutti gli operatori che si stanno impegnando in questo progetto di miglioramento".