Randagismo, sindaco Lanzara: l'impegno creare una rete salda A Pontecagnano soccorsi 73 cani, fatti adottare 66, sterilizzati 32

“Quest'anno grazie alla preziosa collaborazione con l’Asl, l’associazione Una e la Polizia Municipale, abbiamo soccorso 73 cani, fatti adottare 66, sterilizzati 32; prestato cure e soccorsi per 182 gatti” a dirlo è il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara che continua: “L'impegno, sin dall'inizio del mio mandato, è stato quello di creare una rete salda ed operativa di enti e di associazioni pronte ad intervenire in ogni emergenza per il benessere animale.

Molto è stato fatto e tanto c'è ancora da fare, sono lieto di comunicarvi che abbiamo siglato una convenzione con l’Associazione animalista Una, alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Salerno Gerardo Paraggio, del Comandante della P.M. Francesco Lancetta e del legale rappresentante di Una, Alfonso Longo. Ci concentreremo nei prossimi tre anni, a promuovere e tutelare il rispetto degli animali, prevenire il randagismo attraverso la pratica della sterilizzazione e la dissuasione a non abbandonare cani e gatti, incentivare le adozioni e gli affidamenti, invitare alla cultura del possesso responsabile, realizzare campagne di censimento, provvedere alla microchippatura ed alla contestuale iscrizione all’anagrafe canina, limitare i costi del randagismo a carico della collettività. Un punto di inizio e magari di svolta, a sostegno dei nostri amici pelosi, spinto unicamente dall’amore verso di loro” conclude Lanzara.