Lutto a Giffoni Valle Piana, la comunità piange Antonio Russo Addio al vice presidente dell'associazione Soccorso Montano, il sindaco: "Sono ancora incredulo"

Lutto a Giffoni Valle Piana. La comunità piange la scomparsa di Antonio Russo, vice presidente dell'associazione Soccorso Montano. L'uomo, da sempre in prima linea nell'aiutare i cittadini, quest'estate aveva anche ricevuto un encomio da parte del primo cittadino di Giffoni “per lo straordinario lavoro che aveva svolto durante la prima fase dell’emergenza Covid-19” e per l'aiuto a Don Generoso Bacco nella distribuzione dei beni alimentari.