Nocera Inferiore, pubblicata la graduatoria per i buoni spesa Sono 686 le famiglie ammesse

Con determinazione dirigenziale del Settore Socio Formativo n.840 del 21.12.2020 è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi e beneficiari deI Buoni Spesa con l’ indicazione dell’ ammontare economico. Il buono è digitale e strettamente personale in modo da non permetterne la cessione e/o la duplicazione. Gli importi saranno trasferiti ed utilizzabili direttamente dalle tessere sanitarie degli interessati. Essi saranno utilizzabili presso gli esercizi commerciali convenzionati anche in momenti diversi ma rispettando il termine massimo del 31 Gennaio 2021.

I nuclei familiari ammessi sono stati 686. L’ Amministrazione si è impegnata affinchè l’ iter di approvazione della graduatoria, fosse concluso prima delle festività natalizie, comprendendo le difficoltà di quanti stanno attraversando difficoltà economiche dovute alla crisi causata dalla pandemia.

Il cittadino beneficiario potrà spendere per intero l’importo del buono spesa, ovvero per parte dello stesso, in uno o più degli esercizi commerciali convenzionati. Per spendere il buono spesa il cittadino dovrà essere identificato dal commerciante mediante documento di identità (si ricorda che il buono spesa può essere speso solo ed esclusivamente dal beneficiario ovvero da altro componente del nucleo/terzo con delega formale).

Dovrà inoltre presentare la tessera sanitaria in modo tale che il commerciante possa leggerla mediante l’applicazione SIvoucher. A seguito del riconoscimento della tessera sanitaria dovrà fornire il codice PIN che avrà ricevuto mediante SMS sul numero di cellullare fornito ovvero potrà recuperalo accendendo con le proprie credenziali all’area riservata del sito https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php.

Si riepilogano di seguito i passaggi per l’utilizzo del buono spesa:

1. Recupero PIN ricevuto mediante SMS o accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del sito https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php.

2. Fornire Tessera Sanitaria al commerciante per la lettura del buono digitale; 3. Fornire Carta d’identità per identificazione;

4. Fornire codice PIN di cui al punto 1;

Inoltre il Servizio Politiche sociali, attraverso il segretario sociale ed il servizio sociale professionale, potrà fornire supporto ed aiuto nel recupero eventuale del PIN ovvero sulle modalità di utilizzo del buono digitale, sia attraverso contatto telefonico che in casi di necessità presso gli uffici di Via Libroia 1.