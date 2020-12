Pontecagnano: in arrivo il panettone sospeso Il sindaco Lanzara: "Tante le attività solidali sul territorio"

"Un piccolo grande gesto per rendere più dolci le feste a chi è in difficoltà", così il sindaco del comune salernitano di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara ha commentato l'iniziativa di una delle pizzerie di eccellenza del territorio "I Borboni" che domani 23 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12, regalerà un panettone a chiunque ne abbia necessità. Basta recarsi nel locale in via Amerigo Vespucci per il ritiro. Inoltre si potrà acquistare un panettone e lasciarlo sospeso in attesa di essere donato a chi è meno fortunato. "Non sarà un Natale come quelli che abbiamo vissuto da piccoli ed è per questo che proprio quest'anno le tante iniziative di solidarietà come questa sul nostro territorio, assumono un significato ancora più nobile e potente.

Iniziative come questa che fanno bene al cuore" ha concluso il primo cittadino.