Covid 19: lutto a Montano Antilia per la prima vittima Lo ha proclamato il sindaco Luciano Trivelli

Lutto cittadino nel comune salernitano di Montano Antilia in occasione dei funerale della prima vittima affetta da Covid 19. A proclamarlo il sindaco Luciano Trivelli per ricordare Antonio Tambasco. Il 70enne è deceduto nel primo pomeriggio di ieri in un ospedale del casertano. In occasione dell'ultimo saluto sarà esposta la bandiera a mezz’asta presso gli edifici pubblici.

Tambasco era risultato positivo al Coronavirus al “San Luca” di Vallo della Lucania. Le sue condizioni erano poi peggiorate tanto da rendere necessario il trasferimento. Purtroppo a nulla sono servite le cure dei sanitari il 70enne è deceduto.

“E’ doveroso, interpretando i sentimenti di angoscia dell’intera comunità e di vicinanza alla famiglia colpita da una così drammatica perdita, proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione”, ha precisato la fascia tricolore.